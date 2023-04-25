Авиация ВСУ нанесла девять ударов по армии оккупантов - Генштаб

https://racurs.ua/n182342-aviaciya-vsu-nanesla-devyat-udarov-po-armii-okkupantov-genshtab.html

Ракурс

Авіація Сил оборони України впродовж минулої доби завдала дев’ять ударів по районах зосередження особового складу і військової техніки російських окупантів.

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Про це 25 квітня повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

Авіація Сил оборони за минулу добу завдала дев’ять ударів по районах зосередження особового складу і військової техніки окупантів, а також три удари по зенітно-ракетних комплексах. Окрім того, наші захисники збили 10 ворожих безпілотників різних типів. Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили зенітно-ракетний комплекс та дві станції радіоелектронної боротьби противника, — йдеться в повідомленні.

Військові кажуть, що основні зусилля ворог і далі зосереджує на веденні наступальних дій на Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Підрозділами сил оборони України відбили 43 атаки рф на зазначених ділянках фронту. Найзапекліші бої тривають за Бахмут та Мар’їнку. На Куп’янському напрямку ворог продовжує фортифікаційне обладнання позицій.