Партизаны взорвали блок-пост россиян на Херсонщине

Украинские партизаны взорвали блок-пост окупантов возле Олешек, фото: ЦНС

https://racurs.ua/n182341-partizany-vzorvali-blok-post-rossiyan-na-hersonschine.html

Ракурс

Українські партизани з руху «Атеш» підірвали блок-пост російських загарбників біля Олешок на тимчасово окупованих територіях Херсонської області.

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Блок-пост розташовувався біля військового інфраструктурного об'єкта. Про це повідомляється на сайті Центру національного спротиву.

Для підриву задіяли саморобну вибухівку. В результаті ліквідовано загін «росгвардійців», які вели чергування, — вказано в повідомленні.

У Telegram-каналі руху «Атеш» повідомляється, що подія відбулася вчора, 23 квітня, близько 21.00.