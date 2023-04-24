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Ракурс
Украинские партизаны взорвали блок-пост окупантов возле Олешек, фото: ЦНС

Партизаны взорвали блок-пост россиян на Херсонщине

24 апр 2023, 22:57
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Українські партизани з руху «Атеш» підірвали блок-пост російських загарбників біля Олешок на тимчасово окупованих територіях Херсонської області.


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Блок-пост розташовувався біля військового інфраструктурного об'єкта. Про це повідомляється на сайті Центру національного спротиву.

Для підриву задіяли саморобну вибухівку. В результаті ліквідовано загін «росгвардійців», які вели чергування, — вказано в повідомленні.

У Telegram-каналі руху «Атеш» повідомляється, що подія відбулася вчора, 23 квітня, близько 21.00.

Агент «Атеш» … провів диверсію на важливому для рашистів об'єкті поблизу блокпоста в районі н. п. Олешки, що призвело до втрат серед росіян, — вказано в повідомленні. — Під роздачу саморобного вибухового пристрою потрапив блокпост із росгвардійцями, які тероризували місцеве населення.

Источник: Ракурс


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