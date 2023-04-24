Партизани підірвали блок-пост росіян на Херсонщині

Партизани підірвали блок-пост росіян на Херсонщиніhttps://racurs.ua/ua/n182341-partyzany-pidirvaly-blok-post-rosiyan-na-hersonschyni.htmlРакурс
Українські партизани з руху «Атеш» підірвали блок-пост російських загарбників біля Олешок на тимчасово окупованих територіях Херсонської області.
Блок-пост розташовувався біля військового інфраструктурного об'єкта. Про це повідомляється на сайті Центру національного спротиву.
Для підриву задіяли саморобну вибухівку. В результаті ліквідовано загін «росгвардійців», які вели чергування, — вказано в повідомленні.
У Telegram-каналі руху «Атеш» повідомляється, що подія відбулася вчора, 23 квітня, близько 21.00.
Агент «Атеш» … провів диверсію на важливому для рашистів об'єкті поблизу блокпоста в районі н. п. Олешки, що призвело до втрат серед росіян, — вказано в повідомленні. — Під роздачу саморобного вибухового пристрою потрапив блокпост із росгвардійцями, які тероризували місцеве населення.