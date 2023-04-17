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Ракурс
Рашисти встановлюють додаткові камери спостереження у Криму, фото: «Ведомости»

Окупанти встановлюють додаткові камери стеження для боротьби з партизанами — ЦНС

17 кві 2023, 16:41
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Росіяни встановлюють додаткові камери спостереження у тимчасово окупованому Криму, щоб виявити партизан.


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Про це сьогодні, 17 квітня, повідомляється на сайті Центру національного спротиву.

Cтало відомо, що ворог почав встановлювати камери стеження вздовж залізниці, аби протидіяти диверсіям, — наголошують у ЦНС.

Зазначається, що такі дії окупантів стали реакцією на успішні дії місцевих партизан, зокрема з руху «Атеш».

Зокрема, наприкінці лютого невідомі герої підірвали колію в Бахчисарайському районі, в результаті рух по колії було припинено. Окупанти спочатку замовчували подію, а потім намагались пояснити пошкодження нібито «проходженням важковоза», — вказано в повідомленні.

Пошкоджена партизанами у лютому колія в Бахчисарайському районі, фото: ЦНС

Крім того, окупанти посилили перевірки «нелояльного населення», тож у ЦНС закликають громадян на окупованих територіях «чистити» телефони й бути обережними.

Джерело: Ракурс


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