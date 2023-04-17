оккупанты устанавливают дополнительные камеры слежения для борьбы с партизанами — ЦНСhttps://racurs.ua/n182097-okkupanty-ustanavlivaut-dopolnitelnye-kamery-slejeniya-dlya-borby-s-partizanami-cns.htmlРакурс
Росіяни встановлюють додаткові камери спостереження у тимчасово окупованому Криму, щоб виявити партизан.
Про це сьогодні, 17 квітня, повідомляється на сайті Центру національного спротиву.
Cтало відомо, що ворог почав встановлювати камери стеження вздовж залізниці, аби протидіяти диверсіям, — наголошують у ЦНС.
Зазначається, що такі дії окупантів стали реакцією на успішні дії місцевих партизан, зокрема з руху «Атеш».
Зокрема, наприкінці лютого невідомі герої підірвали колію в Бахчисарайському районі, в результаті рух по колії було припинено. Окупанти спочатку замовчували подію, а потім намагались пояснити пошкодження нібито «проходженням важковоза», — вказано в повідомленні.
Крім того, окупанти посилили перевірки «нелояльного населення», тож у ЦНС закликають громадян на окупованих територіях «чистити» телефони й бути обережними.