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В беларуси и двух областях рф враг сосредоточил 17 тысяч военных - Наев
В беларуси и двух областях рф враг сосредоточил 17 тысяч военных — Наевhttps://racurs.ua/n182348-v-belarusi-i-dvuh-oblastyah-rf-vrag-sosredotochil-17-tysyach-voennyh-naev.htmlРакурс
У білорусі та двох прикордонних областях росії армія ворога зосередив близько 17 тисяч військовослужбовців. Про це повідомив командувач Об'єднаних сил Збройних сил України Сергій Наєв.
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Для дій на північному напрямку російські окупаційні війська зосередили у південній частині білорусі та на територіях Брянської і Курської областей росії близько 17 тис. військових. Безпосередньо в білорусі російський контингент становить близько 2,8 тис. осіб, — вказав Наєв в інтерв’ю «Укрінформу».
Генерал-лейтенант запевнив, ЗСУ продовжують підсилювати Північне угруповання військ й готують резерви. Також захисники України моніторять обстановку, переозброюються на більш сучасні іноземні зразки й вдосконалюють тривалі фортифікаційні споруди.
Він додав, що нині на полігонах білорусі зберігається присутність російського контингенту регіонального угруповання військ загальною чисельністю близько 2,8 тис.осіб. На білоруських військових аеродромах продовжують перебувати літаки та гелікоптери повітряно-космічних сил зс рф.
Дії бомбардувальної авіації ворога прикривають винищувачі типу Су-30 та Су-35, бортове озброєння яких дозволяє виявляти та знищувати наші літаки-перехоплювачі ще до наближення на відстань пуску ракет «повітря-повітря». Звісно, постачання від країн-партнерів сучасних літаків змінить ситуацію. За останні півроку противник поновив застосування зенітних керованих ракет ЗРК С-300 по наземних об'єктах, — вказав Наєв.
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