В беларуси и двух областях рф враг сосредоточил 17 тысяч военных - Наев

https://racurs.ua/n182348-v-belarusi-i-dvuh-oblastyah-rf-vrag-sosredotochil-17-tysyach-voennyh-naev.html

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У білорусі та двох прикордонних областях росії армія ворога зосередив близько 17 тисяч військовослужбовців. Про це повідомив командувач Об'єднаних сил Збройних сил України Сергій Наєв.

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Для дій на північному напрямку російські окупаційні війська зосередили у південній частині білорусі та на територіях Брянської і Курської областей росії близько 17 тис. військових. Безпосередньо в білорусі російський контингент становить близько 2,8 тис. осіб, — вказав Наєв в інтерв’ю «Укрінформу».

Генерал-лейтенант запевнив, ЗСУ продовжують підсилювати Північне угруповання військ й готують резерви. Також захисники України моніторять обстановку, переозброюються на більш сучасні іноземні зразки й вдосконалюють тривалі фортифікаційні споруди.

Він додав, що нині на полігонах білорусі зберігається присутність російського контингенту регіонального угруповання військ загальною чисельністю близько 2,8 тис.осіб. На білоруських військових аеродромах продовжують перебувати літаки та гелікоптери повітряно-космічних сил зс рф.