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Ракурс
Высокоточный боеприпас M982 Excalibur уничтожает танк россиян - видео из дрона

Высокоточный боеприпас M982 Excalibur уничтожает танк россиян — видео из дрона

26 апр 2023, 18:37
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Удар по російському танку потрапив на чергове відео з фронту.


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Росіяни, як їм здалося, добре замаскували свій танк, але від пильних очей оператора українського дрона та 155-мм високоточного боєприпасу M982 Excalibur це не врятувало.

Нардеп та волонтер Юрій Мисягін у своїх соцмережах опублікував відео з дрона, яке показує знищення російської бойової техніки.

Источник: Ракурс


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