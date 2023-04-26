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Высокоточный боеприпас M982 Excalibur уничтожает танк россиян - видео из дрона
Высокоточный боеприпас M982 Excalibur уничтожает танк россиян — видео из дронаhttps://racurs.ua/n182406-vysokotochnyy-boepripas-m982-excalibur-unichtojaet-tank-rossiyan-video-iz-drona.htmlРакурс
Удар по російському танку потрапив на чергове відео з фронту.
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Росіяни, як їм здалося, добре замаскували свій танк, але від пильних очей оператора українського дрона та 155-мм високоточного боєприпасу M982 Excalibur це не врятувало.
Нардеп та волонтер Юрій Мисягін у своїх соцмережах опублікував відео з дрона, яке показує знищення російської бойової техніки.
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