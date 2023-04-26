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Високоточний боєприпас M982 Excalibur знищує танк росіян - відео з дрона
Високоточний боєприпас M982 Excalibur знищує танк росіян — відео з дронаhttps://racurs.ua/ua/n182406-vysokotochnyy-boieprypas-m982-excalibur-znyschuie-tank-rosiyan-video-z-drona.htmlРакурс
Удар по російському танку потрапив на чергове відео з фронту.
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Росіяни, як їм здалося, добре замаскували свій танк, але від пильних очей оператора українського дрона та 155-мм високоточного боєприпасу M982 Excalibur це не врятувало.
Нардеп та волонтер Юрій Мисягін у своїх соцмережах опублікував відео з дрона, яке показує знищення російської бойової техніки.