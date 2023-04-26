Високоточний боєприпас M982 Excalibur знищує танк росіян - відео з дрона

https://racurs.ua/ua/n182406-vysokotochnyy-boieprypas-m982-excalibur-znyschuie-tank-rosiyan-video-z-drona.html

Ракурс

Удар по російському танку потрапив на чергове відео з фронту.

.

Росіяни, як їм здалося, добре замаскували свій танк, але від пильних очей оператора українського дрона та 155-мм високоточного боєприпасу M982 Excalibur це не врятувало.

Нардеп та волонтер Юрій Мисягін у своїх соцмережах опублікував відео з дрона, яке показує знищення російської бойової техніки.