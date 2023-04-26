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Киев получит оружие для контрнаступления вовремя – командующий сил НАТО в Европе
Киев получит оружие для контрнаступления вовремя — командующий сил НАТО в Европеhttps://racurs.ua/n182408-kiev-poluchit-orujie-dlya-kontrnastupleniya-vovremya-komanduuschiy-sil-nato-v-evrope.htmlРакурс
Українська армія вчасно отримає всі озброєння, необхідні для контрнаступу проти російських військ, що готується.
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З такою обіцянкою виступив у середу на слуханнях у Конгресі командувач Європейського командування Збройних сил США та Верховний головнокомандувач Об'єднаних збройних сил НАТО в Європі генерал армії США Крістофер Каволі.
На підтвердження своїх слів генерал Каволі доповів конгресменам, що Київ уже отримав понад 98% обіцяних бойових машин.
Я впевнений, що ми вже доставили необхідні їм озброєння і буде продовжувати наші поставки, щоб підтримати операції, що ведуться, — цитує BBC заяву Каволі на слуханнях у комітеті зі збройних сил Палати представників США.
Він також повідомив, що сьогодні в Одесі представники американських військових проводять інспекцію озброєнь, що надійшли в Україну, і ще одна перевірка призначена на наступний тиждень.
Таким чином, генерал відповів на критику з боку тих американських політиків, які стверджують, що американська військова допомога може йти не за призначенням.
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