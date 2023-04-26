Київ отримає зброю для контрнаступу вчасно - командувач сил НАТО в Європі

https://racurs.ua/ua/n182408-kyyiv-otrymaie-zbrou-dlya-kontrnastupu-vchasno-komanduvach-syl-nato-v-ievropi.html

Ракурс

Українська армія вчасно отримає всі озброєння, необхідні для контрнаступу проти російських військ, що готується.

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З такою обіцянкою виступив у середу на слуханнях у Конгресі командувач Європейського командування Збройних сил США та Верховний головнокомандувач Об'єднаних збройних сил НАТО в Європі генерал армії США Крістофер Каволі.

На підтвердження своїх слів генерал Каволі доповів конгресменам, що Київ уже отримав понад 98% обіцяних бойових машин.

Я впевнений, що ми вже доставили необхідні їм озброєння і буде продовжувати наші поставки, щоб підтримати операції, що ведуться, — цитує BBC заяву Каволі на слуханнях у комітеті зі збройних сил Палати представників США.

Він також повідомив, що сьогодні в Одесі представники американських військових проводять інспекцію озброєнь, що надійшли в Україну, і ще одна перевірка призначена на наступний тиждень.

Таким чином, генерал відповів на критику з боку тих американських політиків, які стверджують, що американська військова допомога може йти не за призначенням.