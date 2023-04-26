Власти Чернигова отобрали ребенка у старейшей матери Украины

https://racurs.ua/n182411-vlasti-chernigova-otobrali-rebenka-u-stareyshey-materi-ukrainy.html

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Найстаршу матір України Валентину Підвербну з Чернігова можуть позбавити батьківських прав. Про це повідомив виконувач обов’язків міського голови Чернігова Олександр Ломако.

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12-річна дівчинка, донька 78-річної Валентини, написала допис у соцмережі та розповіла, що її мати зриває з неї одяг, не дає митися та прати свої речі, б'є, дряпає, обзиває косоокою.

Я довго терпіла, і ось я зірвалася. Я не чую від неї нормальних слів, лише матюки. Вона хоче довести мене до самогубства, — написала дівчинка.

У лютому 2011 року Валентина Підвербна народила доньку завдяки штучному заплідненню. За неналежне виконання батьківських обов’язків на матір дівчинки склали адміністративні протоколи за ч. 1 ст. 184 КУпАП та за ч. 1 ст. 173−2 КУпАП.

Під час спілкування зі службами дівчинка підтвердила інформацію, яку вказала в публікації, та попросила, щоб її забрали від матері.

Виконком Чернігівської міськради прийняв рішення негайно відібрати дитину у Підвербної. Це пов’язано із загрозою для життя дівчинки, про це на засіданні виконкому повідомив виконувач обов’язків міського голови Чернігова Олександр Ломако.

Причиною такого рішення став саме допис у соцмережах від нібито доньки Валентини Підвербної Анни-Марії. Автор допису написала, що її мати знущається з дівчинки фізично та психологічно. Зокрема, б'є, дряпає, кричить, нецензурно лається, цькує та забороняє митися. На це відреагували співробітники ювенальної поліції та забрали дитину до лікарні.