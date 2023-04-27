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Ракурс
Россияне обустроили боевые позиции на зданиях реакторов ЗАЭС

Россияне обустроили боевые позиции на зданиях реакторов ЗАЭС

27 апр 2023, 10:18
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Росіяни облаштували бойові позиції на будівлях реакторів ЗАЕС. Про це повідомляє Міністерство оборони Британії.


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На знімках видно, що до березня 2023 року російські війська облаштували бойові позиції з мішками із піском на дахах кількох із шести корпусів реакторів Запорізької атомної електростанції. росія контролює ЗАЕС від березня 2022 року. Однак це перша ознака того, що фактичні корпуси реакторів інтегровані в планування тактичної оборони, — йдеться в повідомленні.

Раніше «Ракурс» повідомляв, що США мають секретну ядерну технологію на Запорізькій АЕС і застерегли росію не чіпати її. Про це розповіли в CNN з посиланням на лист Міненергетики США, відправлений «Росатому».

У листі від 17 березня 2023 року, який потрапив у розпорядження журналістів, йдеться, що ЗАЕС в Енергодарі «містить ядерні технічні дані, експорт яких контролюється урядом США», а будь-яка спроба рф отримати доступ до цих технологій розглядатиметься як серйозне порушення міжнародного права.

Національне управління ядерної безпеки Міністерства енергетики США повідомило телеканалу, що лист є справжнім.

Источник: Ракурс


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