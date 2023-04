Россияне обустроили боевые позиции на зданиях реакторов ЗАЭС

Росіяни облаштували бойові позиції на будівлях реакторів ЗАЕС. Про це повідомляє Міністерство оборони Британії.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine — 27 April 2023.



