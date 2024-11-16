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Запорожская АЭС снова обесточена, фото: «Википедия»

ЗАЭС снова под угрозой блекаута — Минэнерго

16 ноя 2024, 09:58
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Російський обстріл знеструмив одну з двох ліній живлення окупованої Запорізької АЕС.


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Про це сьогодні, 16 листопада, вранці повідомила прес-служба Міністерства енергетики України.

Наразі АЕС зʼєднана з українською енергосистемою лише однією лінією електропередачі. У разі відключення і цієї лінії — на Запорізькій станції станеться черговий повний блекаут, що є важким порушенням умов безпечної експлуатації й загрожує розвитком аварії, — наголошують у відомстві.

Прес-служба «Укренерго» повідомляє, що місце пошкодження основної лінії живлення ЗАЕС вже встановлене.

Ремонтні бригади «Укренерго» здійснюють аварійно-відновлювальні роботи. Дякуємо колегам-ремонтникам за роботу в умовах високого ризику для життя, — зазначили у компанії.

Источник: Ракурс


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