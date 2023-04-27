Сложно, дорого и почти невыполнимо – отчет о разминировании Украины

https://racurs.ua/n182434-slojno-dorogo-i-pochti-nevypolnimo-otchet-o-razminirovanii-ukrainy.html

Ракурс

Аналітичний центр Globsec опублікував звіт, в якому йдеться про «складне, дороге і майже нездійсненне» завдання, з яким Україна зрештою зіткнеться після закінчення війни. Йдеться про розмінування території країни.

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Майже третина території України (174 тис. кв. км), яка побувала в окупації, потребує скрупульозного обстеження щодо залишених там російською армією боєприпасів та інших вибухових речовин.

Як стверджується в документі, наразі Україна є «найбільшою замінованою територією світу», обійшовши за цим показником навіть Афганістан і Сирію.

Більшу частину території, яка потребує розмінування, практично неможливо оцінити, оскільки бойові дії продовжуються, зазначають автори звіту, і приблизно 18% території України все ще контролюється окупаційними військами.

Окремо зазначається, що при відступі росіяни «сумно відомі своєю винахідливістю у залишенні мін-пасток», більш відомих як «розтяжки». Їх встановлюють узбіччям доріг, а також на тваринах і тілах загиблих військових — так, щоб огляд цих тіл або будь-який інший рух по сусідству приводив у дію закладений там вибуховий пристрій.

Іноді розтяжки встановлюються комплексно — по дві чи навіть по три. У такому разі перший вибух — зазвичай меншої сили — розрахований в основному на те, щоб привернути увагу і зібрати навколо себе якомога більше людей — після чого присутні випадково приводять у дію другий вибуховий пристрій, що зазвичай значно більшої вражаючої сили.

Наразі «роботи з розмінування йдуть катастрофічно повільно», йдеться у звіті. У районах Донецької та Луганської областей, підконтрольних ЗСУ у період з 2015 по 2021 рік, «вдалося розчистити лише близько 6% потенційно замінованої території».

Темпи розмінування становлять лише близько 64 кв. км на рік, причому більшість робіт виконують спецслужби міністерств оборони та внутрішніх справ України за підтримки міжнародних неурядових організацій, таких як HALO Trust.

Арифметика підказує, що при збереженні цих темпів на те, щоб повністю очистити від мін територію України, яка потребує обстеження саперами, знадобиться понад 2,7 тис. років.