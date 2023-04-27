Украина готовится к частичному открытию авиапространства – французский министр

https://racurs.ua/n182435-ukraina-gotovitsya-k-chastichnomu-otkrytiu-aviaprostranstva-francuzskiy-ministr.html

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Україна «наполегливо працює" над відкриттям свого авіапростору для цивільних літаків. Таку думку висловив міністр транспорту Франції Клеман Бон в інтерв’ю виданню «Європейська правда».

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Це насправді дуже потрібна річ. Момент, коли над Україною відновлять польоти цивільної авіації, я сподіваюся, настане якнайшвидше. А якщо у авіаторів немає практики, то за правилами безпеки вони не матимуть права одразу відновлювати роботу. Тому ми допомагаємо Україні підготуватися до моменту, коли ваш авіапростір буде відкритий, повністю або частково, — зазначив представник уряду Франції.

Клеман Бон наголосив, що українські пілоти та авіадиспетчери вже проходять практику на симуляторах у Франції. На його думку, в Україні вже є певні міркування щодо відкриття повітряного простору, і в Києві наполегливо над цим працюють. Зі слів Бона, головним питанням залишається безпека.

Нагадаємо, Україна повністю закрила свій повітряний простір для цивільних літаків 24 лютого 2022 року, у день початку повномасштабного вторгнення росії.

Раніше Європейська організація з безпеки аеронавігації (Євроконтроль) у своєму звіті спрогнозувала обмеження польотів над Україною до 2029 року.