Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Ночную охоту штурмовиков на блиндажи и норы оккупантов показали ВСУ — война россии против Украины

Ночную охоту штурмовиков на блиндажи и норы оккупантов показали ВСУ (ВИДЕО)

27 апр 2023, 17:40
999

Нічне полювання воїнів 8-го Окремого гірсько-штурмового батальйону, який входить до складу 10-ї Окремої гірсько-штурмової бригади Збройних сил України, показали на відео.


.

І знову ніч, і вже наш з вами спільний дрон працює в інтересах 8ОГШБ. Цього разу перевірили на міцність бліндажі та нори окупантів, — повідомляє прес-служба батальйону у Фейсбук.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров