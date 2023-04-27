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Ракурс
Нічне полювання штурмовиків на бліндажі і нори окупантів показали ЗСУ

Нічне полювання штурмовиків на бліндажі і нори окупантів показали ЗСУ (ВІДЕО)

27 кві 2023, 17:40
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Нічне полювання воїнів 8-го Окремого гірсько-штурмового батальйону, який входить до складу 10-ї Окремої гірсько-штурмової бригади Збройних сил України, показали на відео.


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І знову ніч, і вже наш з вами спільний дрон працює в інтересах 8ОГШБ. Цього разу перевірили на міцність бліндажі та нори окупантів, — повідомляє прес-служба батальйону у Фейсбук.

Джерело: Ракурс


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