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Воины ВСУ опробовали новые пулеметы
Воины ВСУ опробовали новые пулеметы (ВИДЕО)https://racurs.ua/n182446-voiny-vsu-oprobovali-novye-pulemety-video.htmlРакурс
Воїни 14-ї Окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого Сухопутних військ Збройних сил України випробували нові кулемети калібру 7,62. Кулемет передав бригаді фонд «Повернись живим».
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А зовсім скоро вони запрацюють не на полігоні! Здобуваємо перемогу разом! Бій хоробрих любить! — вказали у князівській бригаді.
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