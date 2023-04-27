Воїни ЗСУ випробували нові кулемети

Воїни 14-ї Окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого Сухопутних військ Збройних сил України випробували нові кулемети калібру 7,62. Кулемет передав бригаді фонд «Повернись живим».

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А зовсім скоро вони запрацюють не на полігоні! Здобуваємо перемогу разом! Бій хоробрих любить! — вказали у князівській бригаді.