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Ракурс
Воїни ЗСУ випробували нові кулемети

Воїни ЗСУ випробували нові кулемети (ВІДЕО)

27 кві 2023, 18:40
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Воїни 14-ї Окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого Сухопутних військ Збройних сил України випробували нові кулемети калібру 7,62. Кулемет передав бригаді фонд «Повернись живим».


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А зовсім скоро вони запрацюють не на полігоні! Здобуваємо перемогу разом! Бій хоробрих любить! — вказали у князівській бригаді.

Джерело: Ракурс


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