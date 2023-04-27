Ракурсhttps://racurs.ua/
Воїни ЗСУ випробували нові кулемети
Воїни ЗСУ випробували нові кулемети (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n182446-voyiny-zsu-vyprobuvaly-novi-kulemety-video.htmlРакурс
Воїни 14-ї Окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого Сухопутних військ Збройних сил України випробували нові кулемети калібру 7,62. Кулемет передав бригаді фонд «Повернись живим».
.
А зовсім скоро вони запрацюють не на полігоні! Здобуваємо перемогу разом! Бій хоробрих любить! — вказали у князівській бригаді.
Ключові зміни, що стосуються угод купівлі-продажу нерухомого майна
Колабораціонізм існує у кожній війні і боротьба з ним є обов’язковою складовою перемоги — голова Касаційного кримінального суду
Воєнний злочинець буде заарештований, щойно виїде за межі своєї країни, без строку давності — голова Касаційного кримінального суду
Загрузка...