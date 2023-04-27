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Россияне лезли, а мы их уничтожали — воин о разгроме рф на Северском Донце (ВИДЕО)
Россияне лезли, а мы их уничтожали — воин о разгроме рф на Северском Донце (ВИДЕО)https://racurs.ua/n182450-rossiyane-lezli-a-my-ih-unichtojali-voin-o-razgrome-rf-na-severskom-donce-video.htmlРакурс
Командир танкової роти 30-ї Окремої механізованої бригади імені князя Костянтина Острозького, яка входить до складу Сухопутних військ Збройних сил України, детально розповів про пам’ятні битви минулої весни під час повномасштабного вторгнення країни-агресора росії.
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Зокрема, воїн в інтерв’ю для «Військового телебачення України» згадав про розгром росіян на переправі через Сіверський Донець, а також розкрив деякі особисті секрети.
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Коллаборационизм существует в каждой войне и борьба с ним является обязательной составляющей победы — председатель Кассационного уголовного суда
Военный преступник будет арестован, как только покинет свою страну, без срока давности — председатель Кассационного уголовного суда
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