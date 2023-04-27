Россияне лезли, а мы их уничтожали — воин о разгроме рф на Северском Донце (ВИДЕО)

Россияне лезли, а мы их уничтожали — воин о разгроме рф на Северском Донце (ВИДЕО)

https://racurs.ua/n182450-rossiyane-lezli-a-my-ih-unichtojali-voin-o-razgrome-rf-na-severskom-donce-video.html

27 апр 2023, 20:20 999

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