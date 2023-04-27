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Россияне лезли, а мы их уничтожали — воин о разгроме рф на Северском Донце (ВИДЕО)

Россияне лезли, а мы их уничтожали — воин о разгроме рф на Северском Донце (ВИДЕО)

27 апр 2023, 20:20
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Командир танкової роти 30-ї Окремої механізованої бригади імені князя Костянтина Острозького, яка входить до складу Сухопутних військ Збройних сил України, детально розповів про пам’ятні битви минулої весни під час повномасштабного вторгнення країни-агресора росії.


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Зокрема, воїн в інтерв’ю для «Військового телебачення України» згадав про розгром росіян на переправі через Сіверський Донець, а також розкрив деякі особисті секрети.

Источник: Ракурс


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