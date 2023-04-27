Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Росіяни лізли, а ми їх нищили — воїн про розгром рф на річці Сіверський Донець (ВІДЕО)

Росіяни лізли, а ми їх нищили — воїн про розгром рф на Сіверському Донці (ВІДЕО)

27 кві 2023, 20:20
999

Командир танкової роти 30-ї Окремої механізованої бригади імені князя Костянтина Острозького, яка входить до складу Сухопутних військ Збройних сил України, детально розповів про пам’ятні битви минулої весни під час повномасштабного вторгнення країни-агресора росії.


.

Зокрема, воїн в інтерв’ю для «Військового телебачення України» згадав про розгром росіян на переправі через Сіверський Донець, а також розкрив деякі особисті секрети.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів