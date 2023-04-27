Росіяни лізли, а ми їх нищили — воїн про розгром рф на річці Сіверський Донець (ВІДЕО)

https://racurs.ua/ua/n182450-rosiyany-lizly-a-my-yih-nyschyly-voyin-pro-rozgrom-rf-na-siverskomu-donci-video.html

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Командир танкової роти 30-ї Окремої механізованої бригади імені князя Костянтина Острозького, яка входить до складу Сухопутних військ Збройних сил України, детально розповів про пам’ятні битви минулої весни під час повномасштабного вторгнення країни-агресора росії.

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Зокрема, воїн в інтерв’ю для «Військового телебачення України» згадав про розгром росіян на переправі через Сіверський Донець, а також розкрив деякі особисті секрети.