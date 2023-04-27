Ракурсhttps://racurs.ua/
Силы спецопераций ВСУ объявили набор - мотивационное видео
Силы спецопераций ВСУ объявили набор — мотивационное видеоhttps://racurs.ua/n182453-sily-specoperaciy-vsu-obyavili-nabor-motivacionnoe-video.htmlРакурс
Сили спеціальних операцій Збройних сил України оголосили набір на курс підвищення кваліфікації тривалістю чотири місяці для чинних військовослужбовців ЗСУ. Йдеться про контрактників, а також мобілізованих.
.
Випускники Q-курсу гарантовано отримають посади у військових частинах Сил спеціальних операцій ЗС України, — йдеться у повідомленні ССО.
Заявки приймаються до 22 травня.
Обов’язкові умови до кандидатів: вік — до 35 років (старші — за результатами співбесіди). До відбору допускаються лише військовослужбовці Збройних сил України, які на момент подання заявки перебувають на військовій службі.
Заповнити заявку можна за посиланням https://sof.mil.gov.ua/join.
Ключевые изменения, касающиеся сделок купли-продажи недвижимого имущества
Коллаборационизм существует в каждой войне и борьба с ним является обязательной составляющей победы — председатель Кассационного уголовного суда
Военный преступник будет арестован, как только покинет свою страну, без срока давности — председатель Кассационного уголовного суда
Загрузка...