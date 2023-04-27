Сили спецоперацій ЗСУ оголосили набір — мотиваційне відео

https://racurs.ua/ua/n182453-syly-specoperaciy-zsu-ogolosyly-nabir-motyvaciyne-video.html

Ракурс

Сили спеціальних операцій Збройних сил України оголосили набір на курс підвищення кваліфікації тривалістю чотири місяці для чинних військовослужбовців ЗСУ. Йдеться про контрактників, а також мобілізованих.

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Випускники Q-курсу гарантовано отримають посади у військових частинах Сил спеціальних операцій ЗС України, — йдеться у повідомленні ССО.

Заявки приймаються до 22 травня.

Обов’язкові умови до кандидатів: вік — до 35 років (старші — за результатами співбесіди). До відбору допускаються лише військовослужбовці Збройних сил України, які на момент подання заявки перебувають на військовій службі.

Заповнити заявку можна за посиланням https://sof.mil.gov.ua/join.