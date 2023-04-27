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Ракурс
Партизаны ликвидировали двух россиян, пытавших жителей Херсонщины

Партизаны ликвидировали двух россиян, пытавших жителей Херсонщины

27 апр 2023, 21:40
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Українські партизани ліквідували двох російських загарбників, які катували мешканців тимчасово окупованої частини Херсонської області.


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Про це повідомляє Центр національного спротиву.

Партизанський рух «АТЕШ» оголосив про початок операції «Українська Ніч» і про перші результати, — йдеться у повідомленні.

Так, у ніч на четвер, 27 квітня, в селі Великі Копані Олешківського району партизани ліквідували двох окупантів.

Ліквідовані росіяни регулярно знущалися з місцевих жителів, але до них прийшла розплата, — додали у ЦНС.

Нагадаємо, у Новій Каховці партизани денацифікували російського пропагандиста Сергія Тветинського. Також нещодавно українські партизани підірвали блокпост окупантів біля Олешок на Херсонщині.

Источник: Ракурс


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