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Партизаны ликвидировали двух россиян, пытавших жителей Херсонщины
Партизаны ликвидировали двух россиян, пытавших жителей Херсонщиныhttps://racurs.ua/n182454-partizany-likvidirovali-dvuh-rossiyan-pytavshih-jiteley-hersonschiny.htmlРакурс
Українські партизани ліквідували двох російських загарбників, які катували мешканців тимчасово окупованої частини Херсонської області.
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Про це повідомляє Центр національного спротиву.
Партизанський рух «АТЕШ» оголосив про початок операції «Українська Ніч» і про перші результати, — йдеться у повідомленні.
Так, у ніч на четвер, 27 квітня, в селі Великі Копані Олешківського району партизани ліквідували двох окупантів.
Ліквідовані росіяни регулярно знущалися з місцевих жителів, але до них прийшла розплата, — додали у ЦНС.
Нагадаємо, у Новій Каховці партизани денацифікували російського пропагандиста Сергія Тветинського. Також нещодавно українські партизани підірвали блокпост окупантів біля Олешок на Херсонщині.
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