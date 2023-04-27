Партизани ліквідували двох росіян, які катували мешканців Херсонщини

https://racurs.ua/ua/n182454-partyzany-likviduvaly-dvoh-rosiyan-yaki-katuvaly-meshkanciv-hersonschyny.html

Ракурс

Українські партизани ліквідували двох російських загарбників, які катували мешканців тимчасово окупованої частини Херсонської області.

.

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

Партизанський рух «АТЕШ» оголосив про початок операції «Українська Ніч» і про перші результати, — йдеться у повідомленні.

Так, у ніч на четвер, 27 квітня, в селі Великі Копані Олешківського району партизани ліквідували двох окупантів.

Ліквідовані росіяни регулярно знущалися з місцевих жителів, але до них прийшла розплата, — додали у ЦНС.

Нагадаємо, у Новій Каховці партизани денацифікували російського пропагандиста Сергія Тветинського. Також нещодавно українські партизани підірвали блокпост окупантів біля Олешок на Херсонщині.