Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Воины ВСУ сожгли БМП россиян на Бахмутском направлении

Воины ВСУ сожгли БМП россиян на Бахмутском направлении (ВИДЕО)

27 апр 2023, 22:50
999

Воїни 45-ї Окремої артилерійської бригади, яка входить до складу Ракетних військ та артилерії Сухопутних військ Збройних сил України, знищили російську БМП. Демілітаризувати ворожу техніку артилеристам допомогла аеророзвідка 56-ї Окремої мотопіхотної Маріупольської бригади ЗСУ.


.

Про це повідомили Сухопутні війська ЗСУ у Телеграм.

45 ОАБр: мінус БМП ворога, співпрацюємо з аеророзвідкою 56 ОМПБр Бахмутський напрямок! Звільнення нашої землі — мета, над якою працюємо щодня, — йдеться у повідомленні.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров