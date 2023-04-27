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Воины ВСУ сожгли БМП россиян на Бахмутском направлении
Воины ВСУ сожгли БМП россиян на Бахмутском направлении (ВИДЕО)https://racurs.ua/n182458-voiny-vsu-sojgli-bmp-rossiyan-na-bahmutskom-napravlenii-video.htmlРакурс
Воїни 45-ї Окремої артилерійської бригади, яка входить до складу Ракетних військ та артилерії Сухопутних військ Збройних сил України, знищили російську БМП. Демілітаризувати ворожу техніку артилеристам допомогла аеророзвідка 56-ї Окремої мотопіхотної Маріупольської бригади ЗСУ.
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Про це повідомили Сухопутні війська ЗСУ у Телеграм.
45 ОАБр: мінус БМП ворога, співпрацюємо з аеророзвідкою 56 ОМПБр Бахмутський напрямок! Звільнення нашої землі — мета, над якою працюємо щодня, — йдеться у повідомленні.
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