Воїни ЗСУ спопелили БМП рф на Бахмутському напрямку

https://racurs.ua/ua/n182458-voyiny-zsu-spopelyly-bmp-rosiyan-na-bahmutskomu-napryamku-video.html

Ракурс

Воїни 45-ї Окремої артилерійської бригади, яка входить до складу Ракетних військ та артилерії Сухопутних військ Збройних сил України, знищили російську БМП. Демілітаризувати ворожу техніку артилеристам допомогла аеророзвідка 56-ї Окремої мотопіхотної Маріупольської бригади ЗСУ.

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Про це повідомили Сухопутні війська ЗСУ у Телеграм.