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Ракурс
Воїни ЗСУ спопелили БМП рф на Бахмутському напрямку

Воїни ЗСУ спопелили БМП росіян на Бахмутському напрямку (ВІДЕО)

27 кві 2023, 22:50
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Воїни 45-ї Окремої артилерійської бригади, яка входить до складу Ракетних військ та артилерії Сухопутних військ Збройних сил України, знищили російську БМП. Демілітаризувати ворожу техніку артилеристам допомогла аеророзвідка 56-ї Окремої мотопіхотної Маріупольської бригади ЗСУ.


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Про це повідомили Сухопутні війська ЗСУ у Телеграм.

45 ОАБр: мінус БМП ворога, співпрацюємо з аеророзвідкою 56 ОМПБр Бахмутський напрямок! Звільнення нашої землі — мета, над якою працюємо щодня, — йдеться у повідомленні.

Джерело: Ракурс


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