Последствия ракетного удара по Умани, фото: ГСЧС

https://racurs.ua/n182464-raketnyy-udar-po-umani-pogibshih-uje-semero-sredi-nih-rebenok.html

Ракурс

Росіяни в ніч на сьогодні. 28 квітня, завдали масованого ракетного удару по Україні.

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В результаті в місті Умані Черкаської області одна з ракет влучила у житлову багатоповерхівку.

Наразі відомо вже про сімох загиблих, серед них одна дитина. Про це в ефірі національного телемарафону повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.

Радник з комунікацій керівника Офісу Президента Дарія Зарівна у своєму Telegram-каналі повідомила, що загиблій дитині було 3−4 роки.

У ДСНС повідомляють, що внаслідок ракетного удару по дев’ятиповерхівці в Умані сталося часткове руйнування з шостого по дев’ятий поверхи в межах одного під’їзду, а також виникли пожежі на п’ятому-шостому поверхах та паркувальному майданчику. За допомогою автодрабини врятовано 14 осіб. Станом на 9.00 відомо про 19 постраждалих, дев’ятьох з них госпіталізували.

Пошуково-рятувальні роботи тривають.