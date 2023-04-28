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Ракурс
Последствия ракетного удара по Умани, фото: ГСЧС

Ракетный удар по Умани — погибших уже семеро, среди них ребенок

28 апр 2023, 09:56
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Росіяни в ніч на сьогодні. 28 квітня, завдали масованого ракетного удару по Україні.


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В результаті в місті Умані Черкаської області одна з ракет влучила у житлову багатоповерхівку.

Наразі відомо вже про сімох загиблих, серед них одна дитина. Про це в ефірі національного телемарафону повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.

Радник з комунікацій керівника Офісу Президента Дарія Зарівна у своєму Telegram-каналі повідомила, що загиблій дитині було 3−4 роки.

У ДСНС повідомляють, що внаслідок ракетного удару по дев’ятиповерхівці в Умані сталося часткове руйнування з шостого по дев’ятий поверхи в межах одного під’їзду, а також виникли пожежі на п’ятому-шостому поверхах та паркувальному майданчику. За допомогою автодрабини врятовано 14 осіб. Станом на 9.00 відомо про 19 постраждалих, дев’ятьох з них госпіталізували.

Пошуково-рятувальні роботи тривають.

Наслідки ракетного удару по Умані, фото: ДСНС

Источник: Ракурс


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