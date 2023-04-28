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Последствия российской ракетной атаки по Умани, видео скриншот

«Мы все в крови» — жительница дома в Умани показала последствия попадания российской ракеты (ВИДЕО)

28 апр 2023, 08:29
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Рашисти в ніч на сьогодні, 28 квітня, здійснили масовану ракетну атаку по Україні. Зокрема, в результаті російська ракета влучила у багатоповерховий житловий будинок в місті Умані Черкаської області, спричинивши значні руйнування.


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У соцмережах з’явилося відео, зняте мешканкою менш постраждалої частини цього будинку. На відео, зокрема, можна побачити вибиті вікна у дитячій спальні та пошкоджені меблі, а також сліди крові на підлозі у квартирі.

Ракета потрапила в наш будинок. Ми всі в крові… Все скло вибило. Тут спали діти, — розповідає жінка.

Наразі в Умані триває рятувальна операція. У Черкаській ОВА вже повідомили про трьох загиблих та вісьмох травмованих.

Источник: Ракурс


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