Наслідки російської ракетної атаки по Умані, скріншот відео

https://racurs.ua/ua/n182461-my-vsi-v-krovi-meshkanka-budynku-v-umani-pokazala-naslidky-vluchannya-rosiyskoyi-rakety-video.html

Ракурс

Рашисти в ніч на сьогодні, 28 квітня, здійснили масовану ракетну атаку по Україні. Зокрема, в результаті російська ракета влучила у багатоповерховий житловий будинок в місті Умані Черкаської області, спричинивши значні руйнування.

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У соцмережах з’явилося відео, зняте мешканкою менш постраждалої частини цього будинку. На відео, зокрема, можна побачити вибиті вікна у дитячій спальні та пошкоджені меблі, а також сліди крові на підлозі у квартирі.

Ракета потрапила в наш будинок. Ми всі в крові… Все скло вибило. Тут спали діти, — розповідає жінка.

Наразі в Умані триває рятувальна операція. У Черкаській ОВА вже повідомили про трьох загиблих та вісьмох травмованих.