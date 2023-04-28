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Наслідки російської ракетної атаки по Умані, скріншот відео
«Ми всі в крові» — мешканка будинку в Умані показала наслідки влучання російської ракети (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n182461-my-vsi-v-krovi-meshkanka-budynku-v-umani-pokazala-naslidky-vluchannya-rosiyskoyi-rakety-video.htmlРакурс
Рашисти в ніч на сьогодні, 28 квітня, здійснили масовану ракетну атаку по Україні. Зокрема, в результаті російська ракета влучила у багатоповерховий житловий будинок в місті Умані Черкаської області, спричинивши значні руйнування.
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У соцмережах з’явилося відео, зняте мешканкою менш постраждалої частини цього будинку. На відео, зокрема, можна побачити вибиті вікна у дитячій спальні та пошкоджені меблі, а також сліди крові на підлозі у квартирі.
Ракета потрапила в наш будинок. Ми всі в крові… Все скло вибило. Тут спали діти, — розповідає жінка.
Наразі в Умані триває рятувальна операція. У Черкаській ОВА вже повідомили про трьох загиблих та вісьмох травмованих.
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