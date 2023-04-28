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Последствия ракетного удара по Умани, фото: МВД
Число погибших в Умани возросло до 15 (ФОТО)https://racurs.ua/n182471-chislo-pogibshih-v-umani-vozroslo-do-15-foto.htmlРакурс
В Умані до 15 людей зросла кількість жертв влучання російської ракети у багатоповерхівку.
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Про це повідомляє прес-служба МВС.
Росіяни в ніч на сьогодні, 28 квітня, здійснили чергову масштабну ракетну атаку по Україні. Одна з ракет влучила в дев’ятиповерховий житловий будинок в місті Умань Черкаської області, що призвело до часткового руйнування з 6 по 9 поверхи в межах одного під’їзду, а також пожежі на 5−6 поверхах та паркувальному майданчику.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що серед жертв російської ракетної атаки по Умані двоє десятирічних дітей.
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