Наслідки ракетного удару по Умані, фото: МВС

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В Умані до 15 людей зросла кількість жертв влучання російської ракети у багатоповерхівку.

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Про це повідомляє прес-служба МВС.

Росіяни в ніч на сьогодні, 28 квітня, здійснили чергову масштабну ракетну атаку по Україні. Одна з ракет влучила в дев’ятиповерховий житловий будинок в місті Умань Черкаської області, що призвело до часткового руйнування з 6 по 9 поверхи в межах одного під’їзду, а також пожежі на 5−6 поверхах та паркувальному майданчику.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що серед жертв російської ракетної атаки по Умані двоє десятирічних дітей.