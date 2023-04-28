Наслідки ракетного удару по Умані, фото: Ігор Клименко

https://racurs.ua/ua/n182466-raketnyy-udar-po-umani-zabrav-jyttya-dvoh-ditey-ova-foto-video.html

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В Умані кількість жертв влучання російської ракети у багатоповерхівку, котре сталося в ніч на сьогодні, 28 квітня, зросла до десяти, серед них двоє дітей.

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Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Черкаської ОВА Ігор Табурець.

Рятувальники продовжують розбирати руїни. На жаль, уже маємо десятьох загиблих. Серед них — двоє 10-річних діток, — зазначив він.

У прес-службі ДСНС зазначають, що також постраждали 18 людей (з них 11 госпіталізували), врятовано 17 осіб (з них троє дітей).

До рятувальних робіт від від ДСНС залучено 148 осіб та 36 одиниць техніки, зокрема два кінологічні розрахунки.