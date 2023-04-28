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Главы представительств российских госкомпаний в Крыму получили указание готовиться к эвакуации, фото: «СтопКор»

Топ-менеджеров филиалов российских компаний в Крыму готовят к эвакуации — ЦНС

28 апр 2023, 14:33
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Керівництво представництв російських державних компаній на тимчасово окупованому півострові Крим отримали вказівку готуватися до евакуації.


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Про це сьогодні, 28 квітня, повідомляється на сайті Центру національного спротиву (ЦНС).

Зазначається, що відповідна інформація надходить як з державних банків, так і з Кримської залізниці, що свідчить про комплексні заходи з підготовки.

Зокрема, евакуюватись мають не лише представники верхівки, але й їх родини. Поки йдеться про оплачувану відпустку, — зазначають у ЦНС.

Нещодавно також стало відомо, що в Криму росіяни проводять роботи з обладнання укриттів на випадок «загроз».

Зокрема, відповідні роботи проводили в Алупці. Також з мешканцями окремих будинків проводилась «роз'яснювальна робота» щодо дій на випадок екстреної ситуації, — зазначають у ЦНС. — Особливо окупанти наголошували на виявлення у небі безпілотників, що свідчить про підготовку ворога до ймовірного контрнаступу, а з цим й збільшення панічних настроїв на півострові.

Источник: Ракурс


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