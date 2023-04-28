Керівники представництв російських держкомпаній у Криму отримали вказівку готуватися до евакуації, фото: «СтопКор»

https://racurs.ua/ua/n182472-top-menedjeriv-filialiv-rosiyskyh-kompaniy-v-krymu-gotuut-do-evakuaciyi-cns.html

Ракурс

Керівництво представництв російських державних компаній на тимчасово окупованому півострові Крим отримали вказівку готуватися до евакуації.

.

Про це сьогодні, 28 квітня, повідомляється на сайті Центру національного спротиву (ЦНС).

Зазначається, що відповідна інформація надходить як з державних банків, так і з Кримської залізниці, що свідчить про комплексні заходи з підготовки.

Зокрема, евакуюватись мають не лише представники верхівки, але й їх родини. Поки йдеться про оплачувану відпустку, — зазначають у ЦНС.

Нещодавно також стало відомо, що в Криму росіяни проводять роботи з обладнання укриттів на випадок «загроз».