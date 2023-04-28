Топ-менеджерів філіалів російських компаній в Криму готують до евакуації — ЦНСhttps://racurs.ua/ua/n182472-top-menedjeriv-filialiv-rosiyskyh-kompaniy-v-krymu-gotuut-do-evakuaciyi-cns.htmlРакурс
Керівництво представництв російських державних компаній на тимчасово окупованому півострові Крим отримали вказівку готуватися до евакуації.
Про це сьогодні, 28 квітня, повідомляється на сайті Центру національного спротиву (ЦНС).
Зазначається, що відповідна інформація надходить як з державних банків, так і з Кримської залізниці, що свідчить про комплексні заходи з підготовки.
Зокрема, евакуюватись мають не лише представники верхівки, але й їх родини. Поки йдеться про оплачувану відпустку, — зазначають у ЦНС.
Нещодавно також стало відомо, що в Криму росіяни проводять роботи з обладнання укриттів на випадок «загроз».
Зокрема, відповідні роботи проводили в Алупці. Також з мешканцями окремих будинків проводилась «роз'яснювальна робота» щодо дій на випадок екстреної ситуації, — зазначають у ЦНС. — Особливо окупанти наголошували на виявлення у небі безпілотників, що свідчить про підготовку ворога до ймовірного контрнаступу, а з цим й збільшення панічних настроїв на півострові.