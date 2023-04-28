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СБУ сообщила о подозрении послушнику Почаевской лавры УПЦ МП, фото: СБУ

Послушнику Почаевской лавры вручили подозрение за оправдание российской агрессии (ФОТО)

28 апр 2023, 15:11
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Послушнику розташованої у Тернопільській області Почаївської лаври УПЦ МП співробітники СБУ повідомили про підозру.


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48-річний чоловік публічно виправдовував російську збройну агресію та воєнні злочини окупантів. Про це сьогодні, 28 квітня, повідомляє прес-центр СБУ.

Зазначається, що на підставі зібраних доказів чоловікові повідомили про підозру за двома статтями Кримінального кодексу:

  • ст. 436−2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії російської федерації проти України, глорифікація її учасників);
  • ст. 111−1 (колабораційна діяльність).

У прес-службі Тернопільської обласної прокуратури зазначають, що чоловік, маючи непогашену судимість за вбивство, з 2017 року проживає на території Почаївської лаври. Дописи на підтримку російської агресії він поширював у своїх облікових записах у заборонених в Україні соцмережах «ВКонтакте» й «Одноклассники».

Також він поширював відеоматеріали, у котрих містяться публічні заклики до підтримки російської окупаційної адміністрації.

Висновком судової лінгвістичної експертизи підтверджено наявність в опублікованих ним матеріалах за березень 2022-січень 2023 року виправдовування агресії РФ та глорифікації військових країни-загарбника, — зазначають у прокуратурі.

Наразі вирішується питання щодо обрання йому міри запобіжного заходу — тримання під вартою. Тривають слідчі дії.

СБУ повідомила про підозру послушнику Почаївської лаври УПЦ МП, фото: СБУ

Источник: Ракурс


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