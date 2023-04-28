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Поисково-спасательная операция в Умани. Фото: МВД
Резко возросло число погибших в Умани (ФОТО)https://racurs.ua/n182475-rezko-vozroslo-chislo-pogibshih-v-umani-foto.htmlРакурс
Число загиблих внаслідок російської ракетної атаки зросло.
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Станом на 15.00 з-під завалів будинку в Умані дістали ще два тіла. Таким чином вже є 17 осіб. Серед загиблих — троє дітей. Постраждали внаслідок влучання ракети 18 осіб. Врятувати вдалося 17 осіб. Про це 28 квітня повідомила прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій.
Пошуково-рятувальні роботи досі тривають, від ДСНС залучені 151 особа та 38 одиниць техніки. Працюють також кінологи. Поблизу місця влучання розгорнуто три пункти надання допомоги населенню.
Голова Черкаської обласної військової адміністрації Ігор Табурець раніше повідомляв, що загинули двоє 10-річних дітей. У ДСНС уточнювали, що серед загиблих була дитина 2013 року народження.
Нагадаємо, 28 квітня російські загарбники здійснили чергову масштабну ракетну атаку по Україні. Одна з ракет влучила в дев’ятиповерховий житловий будинок в місті Умань, що призвело до часткового руйнування будівлі.
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