Зеленский встретился с президентами Чехии и Словакии. Фото: ОПУ

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Президент Чехії Петр Павел та президент Словаччини Зузана Чапутова у п’ятницю, 28 квітня, прибули до України.

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Після прибуття до столиці глави держав попрямували до Бородянки, де оглянули руїни житлових будинків, зруйнованих російськими загарбниками. Згодом з лідерами цих двох країн зустрівся президент України Володимир Зеленський. Про це повідомила прес-служба Офісу президента.

Глава держави подякував Павелу за візит, а також відмітив, що Чехія з перших днів російської навали допомагала українському народу. Натомість чеський президент висловив підтримку Україні та заявив, що захоплюється рішучістю й сміливістю українців, який борються за свою країну.

Згодом Зеленський зустрівся з президентом Словаччини. Він висловив Чапутовій за гуманітарну та оборонну підтримку України. Також подякував за підтримку біженців, які тимчасово перебувають у Словаччині.

Нагадаємо, 26 квітня президент Володимир Зеленський провів телефонну розмову із лідером КНР Сі Цзіньпіном. Розмова глави України та Китаю відбулася вперше з часу повномасштабного російського вторгнення. Пекін вирішив направити в Україну спеціального представника для врегулювання конфлікту з росією.