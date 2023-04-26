Сі Цзіньпін поговорив із Зеленським. Фото: ОПУ

https://racurs.ua/ua/n182393-si-czinpin-pogovoryv-iz-zelenskym-vpershe-z-pochatku-viyny.html

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Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову із лідером Китайської Народної Республіки Сі Цзіньпіном.

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Розмова глави України та Китаю відбулася вперше з часу повномасштабного російського вторгнення. Переговори були «довгими та змістовними». Про це Зеленський 26 квітня повідомив у Twitter.

Вважаю, що цей дзвінок і призначення посла України в Китаї дадуть потужний поштовх для розвитку наших двосторонніх відносин, — написав Зеленський.

Тим часом у Міністерстві закордонних справ КНР заявили, що ініціатором розмови була українська сторона.

Нагадаємо, в Європейському Союзі наполягали на діалозі українського та китайського лідерів. В Брюсселі хотіли, щоб Сі Цзіньпін провів із Зеленським таку розмову, яку він проводив із президентом країни-агресора росії володимиром путіним.