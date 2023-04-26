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Ракурс
Сі Цзіньпін поговорив із Зеленським. Фото: ОПУ

Сі Цзіньпін поговорив із Зеленським — вперше з початку війни

26 кві 2023, 14:39
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Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову із лідером Китайської Народної Республіки Сі Цзіньпіном.


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Розмова глави України та Китаю відбулася вперше з часу повномасштабного російського вторгнення. Переговори були «довгими та змістовними». Про це Зеленський 26 квітня повідомив у Twitter.

Вважаю, що цей дзвінок і призначення посла України в Китаї дадуть потужний поштовх для розвитку наших двосторонніх відносин, — написав Зеленський.

Тим часом у Міністерстві закордонних справ КНР заявили, що ініціатором розмови була українська сторона.

Нагадаємо, в Європейському Союзі наполягали на діалозі українського та китайського лідерів. В Брюсселі хотіли, щоб Сі Цзіньпін провів із Зеленським таку розмову, яку він проводив із президентом країни-агресора росії володимиром путіним.

Джерело: Ракурс


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