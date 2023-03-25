Сі Цзіньпін. Фото: РБК

https://racurs.ua/ua/n181321-ies-napolyagaie-na-peregovorah-si-czinpina-iz-zelenskym-ft.html

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Європейський Союз підтримує переговори глави Китайської Народної Республіки Сі Цзіньпіна з президентом України Володимиром Зеленським.

Брюссель наполягає на діалозі українського та китайського лідерів. В ЄС хочуть, щоб Сі Цзіньпін провів із Зеленським таку розмову, яку він проводив із президентом країни-агресора росії володимиром путіним. Про це повідомляє Financial Times із посиланням на одного з чиновників Євросоюзу.

Також Європа схвалює те, що Китай принаймні намагається говорити, як з агресором, так і з українською владою. Лідери ЄС сподіваються, що Сі незабаром розпочне діалог із Зеленським.

Ми вважаємо позитивним те, що Китай принаймні бере участь… Але я думаю, що ми наполягаємо, і ми багато наполягали на тому, щоб вони робили це в обох напрямках, з росією, але також і з Україною, — цитує видання чиновника.

Нагадаємо, Reuters повідомило, що нещодавно голова Китаю Сі Цзіньпін проігнорував пропозицію президента США Джо Байдена про телефонну розмову. Натомість китайський лідер здійснив візит до москви, де разом з диктатором володимиром путіним виступили з критикою на адресу Сполучених Штатів.

Раніше американське видання The Wall Street Journal повідомило, що після зустрічі з путіном Сі Цзіньпін планує провести онлайн-зустріч з президентом України Володимиром Зеленським.

Джерело: Financial Times