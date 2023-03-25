Сі Цзіньпін проігнорував пропозицію Байдена щодо розмови – Reuters

https://racurs.ua/ua/n181311-si-czinpin-proignoruvav-propozyciu-baydena-schodo-rozmovy-reuters.html

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Нещодавно переобраний на новий термін голова Китаю Сі Цзіньпін проігнорував пропозицію президента США Джо Байдена про телефонну розмову.

Про це пише видання Reuters.

Президент Байден заявив минулого місяця після того, як американський винищувач збив китайську повітряну кулю над територією США, що він планує поговорити з головою КНР про цей епізод і «розчистити повітря» між двома супердержавами.

Reuters вказує, що Вашингтон прагне перезавантажити відносини з Пекіном. Тому телефонна розмова між Байденом і Цзіньпіном мала стати першим контактом лідерів після зустрічі на полях саміту «Групи двадцяти» G20 торік у листопаді на Балі.

Проте, за інформацією джерел Reuters, попри зусилля американських дипломатів, китайці не виявили інтересу до організації такої розмови.

Натомість цього тижня Сі здійснив візит до москви, де він разом з воєнним злочинцем, диктатором володимиром путіним виступили з критикою на адресу Сполучених Штатів.

Нагадаємо, ситуацію ускладнює також «транзитна» зупинка в США на шляху до Латинської Америки президента Тайваню Цай Ін Вень наступного тижня, яка, за попередніми даними, може зустрітися зі спікером Палати представників Конгресу США Кевіном Маккарті.