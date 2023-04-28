Кулеба сделал заявление о контрнаступлении ВСУ. Фото:

https://racurs.ua/n182486-ukrainskoe-kontrnastuplenie-ne-sleduet-schitat-reshauschey-bitvoy-kuleba.html

Ракурс

Майбутній контрнаступ Збройних сил України не слід називати «вирішальним».

.

Таке поняття може викривляти картину зусиль. Висновки можна буде робити лише в кінці битви з окупантами, яка призведе до звільнення всіх окупованих українських територій. Таку заяву 28 квітня в Одесі зробив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба під час прес-конференції, яка відбулась після зустрічі з главами МЗС Латвії, Литви, Естонії, Данії, Ісландії, Норвегії, Швеції та державним секретарем МЗС Фінляндії. Відео заходу опубліковане на сторінці дипломатичного відомства в Facebook.

Цей висновок можна буде зробити тільки вкінці битви, а не на початку. А ті, хто робить висновок, чи є це вирішальною битвою, на самому початку, вони викривлюють картину наших зусиль, — зазначив міністр.

Кулеба відзначив, що Україна продовжить битись до тих пір, доки не звільнить свої території від російських окупантів, навіть якщо для цього знадобиться декілька контрнаступів. Дипломат наголосив, що повномасштабну війну з росією не можна заморожувати.

Сьогодні міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що Україна, в глобальному сенсі, вже готова до контрнаступу. Розпочнеться він після того, як це дозволятимуть погодні умови та буде відповідне рішення командування.

Нагадаємо, американське видання The New York Times повідомляло, що Україна готується розпочати контрнаступ проти російських військ у травні 2023 року. Зазначалося, що Київ не ділився з Вашингтоном деталями плану контрнаступу, але він може розгорнутися на півдні країни, в тому числі вздовж українського узбережжя Азовського моря, поблизу окупованого Криму.