Україна готується розпочати контрнаступ у травні. Фото:

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Ракурс

Україна готується розпочати контрнаступ проти російських військ у травні 2023 року.

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Військові маневри можуть відбутися, попри величезні ризики. Однак без рішучої перемоги підтримка України з боку країн Заходу може ослабнути. У такому разі Київ може опинитися під зростаючим тиском, щоб розпочати серйозні переговори з метою припинення або заморожування конфлікту. Про це пише американське видання The New York Times.

Також повідомляється, що західні партнери надали Україні велику кількість артилерії і боєприпасів для майбутньої битви. У США та НАТО надіються, що цих поставок вистачить надовго.

У статті йдеться й про те, що Київ не ділився з Вашингтоном деталями плану контрнаступу, але, ймовірно, він розгорнеться на півдні країни, в тому числі вздовж українського узбережжя Азовського моря, поблизу окупованого Криму.

Крім того, NYT пише, що українська влада ставить за мету прорвати оборону загарбників та створити широкомасштабний колапс в армії країни-агресора. Також вказується, що Київ може вдатися до хитрощів для того, щоб заплутати окупантів.

Тим часом заступник міністра оборони України Ганна Маляр у Facebook зазначила, що численні сценарії контрнаступу, про які пишуть ЗМІ, «можна буде покласти в основу сюжетів кіно».

Нагадаємо, видання «Українська правда» повідомила, що Офіс президента України призначив бригадам майбутнього контрнаступу відповідальних «кураторів» з-поміж топ-посадовців і нардепів, які мають допомогти їм «закрити» нагальні потреби.

Джерело: The New York Times