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ВСУ раздали оккупантам на фронте новые «билеты на концерт кобзона»
ВСУ раздали оккупантам на фронте новые «билеты на концерт кобзона» (ВИДЕО)https://racurs.ua/n182494-vsu-razdali-okkupantam-na-fronte-novye-bilety-na-koncert-kobzona-video.htmlРакурс
Воїни 66-ї Окремої механізованої бригади Сухопутних військ Збройних сил України продовжують успішно роздавати окупантам чергову партію «квитків на концерт кобзона».
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Відеозапис знищення позицій росіян на фронті оприлюднила у Фейсбук прес-служба 66-ї бригади. Також відео поширило Управління стратегічних комунікацій апарату головнокомандувача Збройних сил України. На ньому видно роботу української артилерії — момент влучання по позиціях рф у лісосмузі.
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