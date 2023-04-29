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Ракурс
ЗСУ роздали окупантам на фронті нові “квитки на концерт кобзона”

ЗСУ роздали окупантам на фронті нові «квитки на концерт кобзона» (ВІДЕО)

29 кві 2023, 09:40
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Воїни 66-ї Окремої механізованої бригади Сухопутних військ Збройних сил України продовжують успішно роздавати окупантам чергову партію «квитків на концерт кобзона».


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Відеозапис знищення позицій росіян на фронті оприлюднила у Фейсбук прес-служба 66-ї бригади. Також відео поширило Управління стратегічних комунікацій апарату головнокомандувача Збройних сил України. На ньому видно роботу української артилерії — момент влучання по позиціях рф у лісосмузі.

Джерело: Ракурс


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