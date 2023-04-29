ЗСУ роздали окупантам на фронті нові “квитки на концерт кобзона”

https://racurs.ua/ua/n182494-zsu-rozdaly-okupantam-na-fronti-novi-kvytky-na-koncert-kobzona-video.html

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Воїни 66-ї Окремої механізованої бригади Сухопутних військ Збройних сил України продовжують успішно роздавати окупантам чергову партію «квитків на концерт кобзона».

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Відеозапис знищення позицій росіян на фронті оприлюднила у Фейсбук прес-служба 66-ї бригади. Також відео поширило Управління стратегічних комунікацій апарату головнокомандувача Збройних сил України. На ньому видно роботу української артилерії — момент влучання по позиціях рф у лісосмузі.