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Удачную охоту дронов-камикадзе на технику рф показали ВСУ
Удачную охоту дронов-камикадзе на технику рф показали ВСУ (ВИДЕО)https://racurs.ua/n182496-udachnuu-ohotu-dronov-kamikadze-na-tehniku-rf-pokazali-vsu-video.htmlРакурс
Представники школи операторів «Ескадрон» опублікували відеозапис атаки FPV-дрона, оснащеного вибухівкою, на кілька одиниць військової техніки російських окупантів.
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Ударного ранку, спільники. Весна у розпалі. Ось і дрони-камікадзе вирішили звити собі гнізда в лісосмугах та землянках. Хто ж знав, що там окупанти розмістили свою техніку та себе, — йдеться у повідомленні операторів дронів.
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