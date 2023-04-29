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Ракурс
Удачную охоту дронов-камикадзе на технику рф показали ВСУ

Удачную охоту дронов-камикадзе на технику рф показали ВСУ (ВИДЕО)

29 апр 2023, 10:58
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Представники школи операторів «Ескадрон» опублікували відеозапис атаки FPV-дрона, оснащеного вибухівкою, на кілька одиниць військової техніки російських окупантів.


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Ударного ранку, спільники. Весна у розпалі. Ось і дрони-камікадзе вирішили звити собі гнізда в лісосмугах та землянках. Хто ж знав, що там окупанти розмістили свою техніку та себе, — йдеться у повідомленні операторів дронів.

Источник: Ракурс


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