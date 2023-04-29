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Вдале полювання дронів-камікадзе на техніку рф показали ЗСУ
Вдале полювання дронів-камікадзе на техніку рф показали ЗСУ (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n182496-vdale-poluvannya-droniv-kamikadze-na-tehniku-rf-pokazaly-zsu-video.htmlРакурс
Представники школи операторів «Ескадрон» опублікували відеозапис атаки FPV-дрона, оснащеного вибухівкою, на кілька одиниць військової техніки російських окупантів.
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Ударного ранку, спільники. Весна у розпалі. Ось і дрони-камікадзе вирішили звити собі гнізда в лісосмугах та землянках. Хто ж знав, що там окупанти розмістили свою техніку та себе, — йдеться у повідомленні операторів дронів.
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