Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Вдале полювання дронів-камікадзе на техніку рф показали ЗСУ

Вдале полювання дронів-камікадзе на техніку рф показали ЗСУ (ВІДЕО)

29 кві 2023, 10:58
999

Представники школи операторів «Ескадрон» опублікували відеозапис атаки FPV-дрона, оснащеного вибухівкою, на кілька одиниць військової техніки російських окупантів.


.

Ударного ранку, спільники. Весна у розпалі. Ось і дрони-камікадзе вирішили звити собі гнізда в лісосмугах та землянках. Хто ж знав, що там окупанти розмістили свою техніку та себе, — йдеться у повідомленні операторів дронів.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів