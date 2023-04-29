Спасательная операция в Умани завершена — 23 погибших, среди них шестеро детейhttps://racurs.ua/n182513-spasatelnaya-operaciya-v-umani-zavershena-23-pogibshih-sredi-nih-shestero-detey.htmlРакурс
Російські загарбники вранці 28 квітня вдарили ракетою по дев’ятиповерховому житловому будинку в місті Умані Черкаської області.
Пошуково-рятувальну операцію завершено. Про це сьогодні, 29 квітня, на своїй Фейсбук-сторінці повідомив очільник МВС Ігор Клименко.
Зазначається, що загалом внаслідок російського ракетного удару загинули 23 людини:
- 22 дістали з-під завалів;
- ще одна людина померла в лікарні.
- Тіла всіх загиблих ідентифіковані.
Працював спеціальний штаб, де прямі родичі загиблих могли здати біологічні зразки для ДНК-порівняння. Ще 2 жінки вважаються безвісти зниклими, — зазначив Клименко.
Серед загиблих шестеро дітей:
- троє хлопчиків (віком півтора, 16 та 17 років);
- троє дівчаток (віком 8, 11 та 14 років).
Рятувальники працювали на межі можливостей, щоб витягнути людей з-під завалів. Залучили важку техніку та спецзасоби. Допомагали поліцейські та добровольці. Врятовано 17 осіб, — зазначив міністр.
Також було поранено дев’ять людей, їх госпіталізували.