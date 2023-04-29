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Ракурс
В Умани завершили спасательную операцию, фото: ГСЧС

Спасательная операция в Умани завершена — 23 погибших, среди них шестеро детей

29 апр 2023, 16:58
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Російські загарбники вранці 28 квітня вдарили ракетою по дев’ятиповерховому житловому будинку в місті Умані Черкаської області.


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Пошуково-рятувальну операцію завершено. Про це сьогодні, 29 квітня, на своїй Фейсбук-сторінці повідомив очільник МВС Ігор Клименко.

Зазначається, що загалом внаслідок російського ракетного удару загинули 23 людини:

  • 22 дістали з-під завалів;
  • ще одна людина померла в лікарні.
  • Тіла всіх загиблих ідентифіковані.

Працював спеціальний штаб, де прямі родичі загиблих могли здати біологічні зразки для ДНК-порівняння. Ще 2 жінки вважаються безвісти зниклими, — зазначив Клименко.

Серед загиблих шестеро дітей:

  • троє хлопчиків (віком півтора, 16 та 17 років);
  • троє дівчаток (віком 8, 11 та 14 років).

Рятувальники працювали на межі можливостей, щоб витягнути людей з-під завалів. Залучили важку техніку та спецзасоби. Допомагали поліцейські та добровольці. Врятовано 17 осіб, — зазначив міністр.

Також було поранено дев’ять людей, їх госпіталізували.

Источник: Ракурс


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