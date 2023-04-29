В Умані завершили рятувальну операцію, фото: ДСНС

https://racurs.ua/ua/n182513-ryatuvalnu-operaciu-v-umani-zaversheno-23-zagyblyh-sered-nyh-shestero-ditey.html

Ракурс

Російські загарбники вранці 28 квітня вдарили ракетою по дев’ятиповерховому житловому будинку в місті Умані Черкаської області.

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Пошуково-рятувальну операцію завершено. Про це сьогодні, 29 квітня, на своїй Фейсбук-сторінці повідомив очільник МВС Ігор Клименко.

Зазначається, що загалом внаслідок російського ракетного удару загинули 23 людини:

22 дістали з-під завалів;

ще одна людина померла в лікарні.

Тіла всіх загиблих ідентифіковані.

Працював спеціальний штаб, де прямі родичі загиблих могли здати біологічні зразки для ДНК-порівняння. Ще 2 жінки вважаються безвісти зниклими, — зазначив Клименко.

Серед загиблих шестеро дітей:

троє хлопчиків (віком півтора, 16 та 17 років);

троє дівчаток (віком 8, 11 та 14 років).

Рятувальники працювали на межі можливостей, щоб витягнути людей з-під завалів. Залучили важку техніку та спецзасоби. Допомагали поліцейські та добровольці. Врятовано 17 осіб, — зазначив міністр.

Також було поранено дев’ять людей, їх госпіталізували.