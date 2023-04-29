Наслідки вибуху на нафтобазі в Севастополі, фото: соціальні мережі

https://racurs.ua/ua/n182510-boja-kara-za-uman-u-gur-rozpovily-detali-vybuhu-na-naftobazi-v-sevastopoli.html

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В окупованому Севастополі в ніч на сьогодні, 29 квітня, пролунав вибух, внаслідок якого було знищено понад 10 резервуарів із нафтопродуктами, загальна ємність яких становить близько 40 тис. тонн.

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Про це заявив представник ГУР Міноборони України Андрій Юсов в коментарі агентству «РБК-Україна».

За його словами, ці нафтопродукти призначалися для потреб чорноморського флоту рф.

У місті Севастополь 29 квітня відбулася «бавовна», яка є божою карою, зокрема за вбитих цивільних громадян в Умані, серед яких є п’ятеро дітей, — зазначив він.

Юсов наголошує, що «ця кара буде довготривалою».

Усім мешканцям тимчасово окупованого Криму бажано найближчим часом не знаходитися поряд з військовими об'єктами та об'єктами, що забезпечують армію агресора, — додав він.

За словами Юсова, ГУР відомо про розкрадання та інші корупційні дії, які здійснювали окупанти на цьому та інших об'єктах.

Варто зазначити, що нам відомо про розкрадання посадовими особами окупаційної влади нафтопродуктів та про інші корупційні дії на цій нафтобазі та інших об'єктах окупантів. Це, безумовно, розширює можливості українських Сил безпеки та оборони, — додав він.

Джерело: «РБК-Україна»